مصر | كلمة وزير العدل في احتفالية اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلمة وزير العدل في احتفالية اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ وزير العدل المستشار محمد عبد الرحيم، رئيس المحكمة الدستورية العليا ومستشاريها باليوبيل الذهبي.

وأكد "عبدالرحيم"، أن مولد القضاء الدستوري في مصر كان حدثا جليا توقف عنده القانون في مصر، والتزمت السلطة التنفيذية بعدم مجاراة السلطة التشريعية.

وأصدر الرئيس بإنشاء المحكمة العليا والتي تحولت اليوم للمحكمة الدستورية العليا.

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وأكد أن المحكمة الدستورية العليا هيئة مستقلة دستورية تتولي دون غيرها تشريع القوانين.

وأعرب عن سعادته بهذة الاحتفالية قائلا: "كمصري دون اي صلة قضائية تلازمني فخورا بأحكام المحكمة الدستورية العليا علي مدار تاريخها".

كما وجه تحية تقدير واعزاز لمستشاري المحكمة الدستورية العليا الذين اكتمل عطاؤهم، مهنئا المصريين اجمع بعيد المحكمة الخمسون.