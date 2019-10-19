مصر | التحقيق في واقعة قتل شاب على يد عاطل بدار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التحقيق في واقعة قتل شاب على يد عاطل بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فتحت نيابة دار السلام الجزئية تحقيقات موسعة فى واقعة قتل شاب بطلق نارى على يد عاطل بسبب خلافات سابقة بين المتهم وشقيق المجنى عليه، وطالبت الأجهزة الأمنية بسرعة ضبط المتهم الهارب وتكثيف جهودها.

كما أمرت بتشريح جثة المجنى عليه وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة ومعرفتها وحدوثها والوقوف على ملابسات الحادث والتصريح بالدفن عقب ذلك.

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغًا من الأهالي، مفاده، نشوب مشاجرة، بين طرفين، ومقتل شاب، وبالانتقال والفحص تبين مصرع شاب يدعي "زيزو"، 28 سنة، على يد عاطل يدعى "محمد"، بسبب خلافات سابقة بين الجاني وشقيق الضحية.

وأضافت التحقيقات التى أجريت مع شهود العيان، تفاصيل ارتكاب الواقعة، وتبين وجود خلافات سابقة بينه وبين شقيق المجني عليه، وفي يوم الواقعة نشبت مشادة كلامية معه وتطور الأمر وتدخل شقيقه للدفاع عنه، فأخرج سلاح ناري وصوب نحوه من الأعيرة النارية مما أدى الى وفاته فى الحال، ولاذا بالفرار، وحرر المحضر اللازم واخطرت النيابة التى تولت التحقيقات.