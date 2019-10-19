مصر | ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى مزيف بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى مزيف بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بسوهاج وترويج شهادات تدريبية مزورة مقابل مبالغ مالية.

فقد أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة مركز شرطة أخميم بسوهاج) بمزاولة نشاط إجرامى واسع النطاق فى إدارة كيان تعليمى بدون ترخيص- كائن بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج، وترويج شهادات تدريبية مزورة لراغبى الحصول عليها مقابل مبالغ مالية متخذًا من المركز المشار إليه مقرًا لمزاولة نشاطه المؤثم المشار إليه.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أمكن ضبط المتحرى عنه، وبتفتيش مقر المركز المشار إليه عثر على (العديد من الشهادات التدريبية فى مجال التنمية البشرية والمساحة والتسويق والمبيعات منسوب صدورها لإثنين من الجامعات الحكومية "مزورة" - العديد من الشهادات التدريبية خالية البيانات وممهورة بأختام مقلدة منسوب صدورها لذات الجامعتين - العديد من الكارنيهات الخاصة بالدارسين بالمركز المشار إليه – 5 أكلاشيهات بأسماء مراكز مختلفة - جهاز "لاب توب")، وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامى المُشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

