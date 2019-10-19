مصر | ضبط عامل لقيامه بارتكاب 3 وقائع سرقة مصوغات ذهبية من الفتيات صغار السن ببنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط عامل لقيامه بارتكاب 3 وقائع سرقة مصوغات ذهبية من الفتيات صغار السن ببنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بنى سويف من (سائق - مقيم بدائرة المركز) بقيام مجهول يستقل دراجة نارية بإختطاف (إبنته – 6 سنوات) عقب خروجها صحبة (شقيقها – 8 سنوات) من منزل جدتهما، عقب إصطحابهما بالدراجة قيادته لإرشاده عن مكان المدرسة الخاصة بهما، ثم قام بترك الطفل وإختطاف الطفلة التى تم العثور عليها لاحقًا وتبين إستيلائه على قرطها الذهبي.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام والإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف، أسفرت جهوده إلى أن مرتكب الواقعة (عامل - مُقيم بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه وبرفقته (طفلة –6 سنوات) مُقيمة دائرة مركز بنى سويف، عقب قيامه بإختطافها بإستخدام الدراجة النارية، وإصطحابها لمنزله "تحت الإنشاء" الكائن بقرية سنور بدائرة المركز، والإستيلاء منها على القرط الذهبى الخاص بها، بمواجهته إعترف تفصيليًا بإرتكابه عدد 2 واقعة بذات الأسلوب، وذلك خلاف واقعة البلاغ، كما أرشد عن الدراجة النارية المستخدمة فى إرتكاب الوقائع، وأضاف بتصرفه فى المسروقات (2قرط ذهبى) بالبيع لأحد الأشخاص (مدير شركة مصوغات - كائنة ببندر بنى سويف نظير مبلغ مالى قدره 1800 جنيه).. هذا وقد أمكن ضبط الأخير والمسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

