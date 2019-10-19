مصر | مناظرة النيابة لفتاة المعصرة: نزيف داخلي وكسور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مناظرة النيابة لفتاة المعصرة: نزيف داخلي وكسور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مناظرة نيابة حوادث حلوان الكلية فى واقعة مصرع طفلة إثر سقوطها من الطابق السادس أثناء لهوها بمنزلها فى منطقة المعصرة، أن الجثة لفتاة فى العقد الأول من العمر مصابة بكسور ونزيف داخلى أدى الى الوفاة فى الحال، ولا توجد شبه جنائية فى الحادث.

كما كشفت تحقيقات النيابة عن تلقى العميد مجدى خلف، مأمور قسم شرطة المعصرة، إشارة من مستشفى حلوان العام، باستقبال جثة، الطفلة إسراء ربيع، 6 سنوات، ومقيمة بعزبة كامل صدقي، بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفلة سقطت من الدور السادس أثناء اللهو، وحرر المحضراللازم وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.