مصر | ضبط أحد الأشخاص استولى على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفهم بسوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط أحد الأشخاص استولى على مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفهم بسوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين بسوهاج، والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمل لهم بالخارج.

فقد تبلغ لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد من (شخصان - مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج) بقيام أحد الأشخاص "محدد" ومقيم بدائرة المركز، بالنصب والإحتيال عليهما، والإستيلاء منهما على مبلغ مالى قدره (45،000 - خمسة وأربعون ألف جنيه) مقابل توفير فرصة عمل لهما بإحدى الدول العربية، إلا إنه لم ينفذ ما تم الإتفاق عليه ورفض رد المبلغ المالى المستولى عليه.

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أكدت التحريات صحة البلاغ، وأن المتحرى عنه يقوم بممارسة نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للدول العربية، كما أضافت التحريات عن وجود ضحايا آخرين لم يتقدموا بالإبلاغ أملًا فى إسترداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات وإستدعاء المتهم ومواجهته، إعترف بإرتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.