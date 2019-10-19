مصر | "5100 قرص مخدر".. حبس عاطل إمبابة لإتجاره في المواد المخدرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "5100 قرص مخدر".. حبس عاطل إمبابة لإتجاره في المواد المخدرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة إمبابة، بشمال الجيزة، حبس عاطل لاتجاره في المواد المخدرة، بإمبابة 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة.

وكانت بدأت النيابة بشمال الجيزة، التحقيق مع عاطل كان يروج المواد المخدرة على عملائه وكان بحوزته 5100 قرص مخدر، وبندفية خرطوش، و4 من الطلقات.

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بداية الواقعة، كانت وردت معلومات للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار عاطل بالمواد المخدرة، واستعداداه لترويج كمية من الأقراص المخدرة على عملائه.

تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 5100 قرص مخدر، وبندقية خرطوش، و4 طلقات، ومبلغ مالى، وهاتف محمول.

بمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث، بالاتجار بالمواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.