مصر | ضبط أمين مخزن بإحدى الجامعات لاختلاسه 80 ألف جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط أمين مخزن بإحدى الجامعات لاختلاسه 80 ألف جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بإستغلال طبيعه عمله كأمين مخزن بإحدى الجامعات وإختلاس أكثر من 80 ألف جنيه قيمة طوابع خدمات تعليمية دون توريدها.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام أحد الأشخاص (أمين مخزن بإحدى الجامعات- مقيم بدائرة قسم ثانٍ شرطة سوهاج) بإختلاس (8100 طابع "الخدمات التعليمية " فئة العشرة جنيهات)، والإستيلاء على قيمتها المقدرة بمبلغ (81،000 - واحد وثمانون ألف جنيه) دون توريدها لخزينة الكلية.

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تأكد ذلك بتقرير لجنة الشئون القانونية بالجامعة.. وأمكن الحصول على كافة المستندات المؤيدة للواقعة.

عقب تقنين الإجراءات وبإستدعاء المتهم، ومواجهته أقر بارتكابه للواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.