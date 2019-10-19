مصر | ضبط "ديلر" بالسحر والجمال بحوزته كمية من الهيروين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط "ديلر" بالسحر والجمال بحوزته كمية من الهيروين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال وبحوزته كمية من مخدر الهيروين بقصد الإتجار.

أكدت التحريات قيام (عاطل – مقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان بالشرقية) بالإتجار فى المواد المخدرة متخذًا من المدينة مكانًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات، تم إستهدافه بمأمورية أسفرت عن ضبطه بمنطقة سكنه بدائرة القسم، وبحوزته (30جرام لمخدر الهيروين – فرد خرطوش وطلقة لذات العيار - مبلغ مالى - هاتف محمول)، وبمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.