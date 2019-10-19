مصر | كلمة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في احتفالية اليوبيل الذهبي (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلمة نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا في احتفالية اليوبيل الذهبي (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى المستشار عادل عمر نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، كلمته في استهلال الاحتفالية باليوبيل الذهبي، قائلا:" مرحبا بكم في ارض السلام و الأمان، اهلا بتشريفكم مصر، 5 عقود مجيدة مرت علي تدشين العملاق الدستوري المصري، الذي ذكر التحديات والانجازات التي واجهت المحكمة الدستورية العليا ، حافظة الامن و الاستقرار للمجتمع المصري، مراعيه المواطن المصري دون تمييز".

وتابع مردفا: "اتبعت المحكمة منهاج قوي اسست به دعائم الحرية و السلطة نفخر بها اليوم.

ولقد جاء ذلك كله دون مساس بالهوية المصرية التي شكلت الشحصية المصرية".

كما وجه "عمر" الشكر لرجال الدين والفقة لدورهم في مساندة المحكمة وتشريعاتها.

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وأضاف أن المحكمة الدستورية العليا المصرية أصبحت مقصد للجهات الدستورية علي المستوي الدولي.

وأكد على ضرورة التعايش المشترك بين ابناء الامه الواحدة وكذلك بين الأقطار المختلفة.

وأشار لأهمية الدائرة المستديرة المتضمن عليها هذا الحفل في تبادل الخبرات و التعاون و التفاعل بين المحاكم الدستورية العليا بمختلف الدول، وكذلك تطويرا لفكرة القانون وبحثا علي سبل جديدة.

وفي ختام كلمته إشاد بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في دعمه الكامل للأحتفالية.