مصر | تعرف على جهود قطاع أمن المنافذ خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن كشف تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية وتم ضبط 7 قضايا تهريب (ملابس أجنبية الصنع – مفروشات - مستحضرات تجميل – مستحضرات طبية – عقاقير طبية – مبيدات حشرية زراعية – أجهزة بلاى ستيشن) بلغ إجمالى القيمة والتعويض المالى فى تلك القضايا (732،147 جنيه).



فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضية تهريب بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة بالجنيه المصري (633،900 ألف جنيه).



فى مجال مكافحة جرائم تهريب المواد المخدرة: ضبط (2) قضية مواد مخدرة.. ضبط خلالها ( 820 قرص مخدر).



فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (62) قضية من أبرزها ( مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات السائقين، مخالفات مسطح مائى، إنتهاء فترة التصريح، سرقة).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1032) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 214 حكم قضائى متنوع، وفي مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية، تزوير المستندات" ضبط 4 قضايا متنوعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.