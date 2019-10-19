أخبار مصر | البدء في إنشاء محور التوفيقية الجديد بالمطرية لتخفيف الضغط المروري بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البدء في إنشاء محور التوفيقية الجديد بالمطرية لتخفيف الضغط المروري بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، إنه في إطار خطط المحافظة للقضاء على العشوائيات، واسترداد أراضي أملاك الدولة وإعادة استغلالها بالشكل الأمثل لتوفير خدمات أفضل للعاصمة، بدأت أجهزة المحافظة في إزالة 37 عقارًا بمحور التوفيقية بالمطرية، مع توفير وحدات سكنية بديلة لسكان العقارات المزالة المستحقين طبقاَ لكشوف الحصر بأحد مشروعات الإسكان بالقاهرة، وذلك لفتح محور التوفيقية بطول 2.3 كيلومتر يربط بين المطرية ومحور مؤسسة الزكاة والدائري، مما يساهم بصورة فعالة فى تخفيف الضغط المروري على المنطقة.

وأشار المحافظ إلى أنه تمت أعمال الإزالة، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، على أن توفر المحافظة معدات الإزالة لهدم العقارات فور إخلائها من السكان، والذي يتم نقلهم مباشرة إلى وحداتهم البديلة.

