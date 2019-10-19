أخبار مصر | محافظ الجيزة يوجه بإلغاء التعاقدات مع شركات الجمع السكني المتقاعسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة يوجه بإلغاء التعاقدات مع شركات الجمع السكني المتقاعسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقد اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، حالة النظافة والإشغالات والطرق بأحياء شمال الجيزة والوراق للوقوف على مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وكلف المحافظ رئيس مدينة الجيزة بوضع حلول جذرية بالتنسيق مع أحياء شمال والوراق للقضاء على مشكلة القمامة والنهوض بمستوي النظافة، مؤكدا على إلغاء التعاقدات مع شركات الجمع السكني المتاقعسة عن أداء المهام المكلفة بها.

وأشار إلى أنه سيتم دراسة مدى إمكانية تطوير سوق المنيرة ليعد سوق حضاري يحتذى به بدلًا من إشغاله الطريق العام ولما يسببه من إعاقة للحركة المرورية.

ووجه رئيس حي شمال بتكثيف الحملات علي الباعة الغير ملتزمين ورفع كافة الإشغالات والفروشات الموجودة بالشارع وعدم السماح لهم بتكرار التعدي على الطريق العام وإشغاله مرة أخري، والتصدي للأكشاك الكائنة بشارع محمد حجازي والطيار فكري لعدم التزامهم بالمساحات المصرحة لهم وفي حالة عدم الالتزام يتم إلغاء التراخيص الممنوحة لهم.

وخلال الجولة، قرر المحافظ ايقاف مسئولين النظافة المكلفين بمتابعة حالة النظافة بقطاع القومية العربية ومحمد حجازى لتدني حالة النظافة بالقطاعات المسئولة عنها، مؤكدًا علي رئيس الهيئة العامة للنظافة بتكلفين اخرين لديهم الخبرة الكافية للنهوض بمستوى النظافة.

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ووجه بعدم استخدام المعدات الثقيلة في رفع تراكمات القمامة الموجودة بجوار الارصفة والجزر الوسطي حفاظًا علي حالة الأرصفة من التلف.

وشدد المحافظ على رئيس حي شمال والوراق برفع كافة الاشغالات وتعديات المحلات المتواجدة بشارع القومية العربية والسنترال وترعة السواحل وعدم السماح لهم باشغال الطريق العام لتحقيق السيولة المرورية بالشارع نظرًا لأستقطاع جزء من الشارع لتنفبذ المرحلة الرابعة من المشروع القومي لمترو الانفاق وضبط عربات الكارو التى تقوم بالقاء مخلفات القمامة بالطريق العام.

وخلال جولة المحافظ، قرر سحب تراخيص سيارات النقل الجماعي المتواجدة بشارع محمد حجازي والقومية العربية لقيامهم بالأنتظار الخاطي بنهر الطريق.

كما حرص راشد على تفقد أعمال الرصف والتطوير التي تتم بشارع طراد النيل بحي الوراق موجها رئيس الحى بالمتابعة الدورية للشركة المنفذة للاعمال للانتهاء منها طبقًا للجدول الزمني المحدد مع مراعاة ان تتم الاعمال طبقًا للمواصفات الفنية والهندسية للطرق اضافة الي تركيب أعمدة انارة بالجزيرة الوسطي جمالية تتماشي مع أعمال التطوير.

تصريحات المحافظ جاءت خلال جولة تفقدية بحي شمال الجيزة والوراق رافقه اللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة والمهندس ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ورؤساء أحياء شمال الجيزة والوراق.

