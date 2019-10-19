أخبار مصر | اقتراح بالبرلمان لإطلاق اسم طارق كامل على القرية التكنولوجية بالمعادي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اقتراح بالبرلمان لإطلاق اسم طارق كامل على القرية التكنولوجية بالمعادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزراء الاتصالات، التنمية المحلية، والاستثمار والتعاون الدولى، بشأن إطلاق اسم الدكتور طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، على القرية التكنولوجية بالمعادي.

وأوضح فؤاد، أن المهندس طارق كامل، الذى وافته المنية خلال الأيام الماضية، كان له إسهامات عدة فى مجال التصالات فى مصر، وكان أحد أهم اسباب انفتاح مصر ودخولها سوق الخدمات التكنولجية، حيث نمُما قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى مصر أثناء تولية الوزارة بصورة غير مسبوقة، بعدما وضع استراتيجية متكاملة لقطاع الاتصالات ككل دفعت المؤسسات الدولية للإشادة بتطور القطاع فى مصر، مُشيرًا إلى أنه أسهم بشكل كبير فى انتشار الانترنت فى مصر، حيث وضع شرائح مختلفة للمجتمع المصرى تتيح للجميع الاشتراك الشهرى، مما سهل انتشار التطبيقات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال بين الشباب، كما كان السبب الرئيسي فى دخول الحاسب الآلى للأسرة المصرية وذلك عندما أطلق عدة مبادرات حكومية ومجتمعية فى تسيهل الوصول للانترنت، أبرزها مبادرة حاسب لكل بيت، التى أسهمت فى انتشار الأجهزة التكنولجية والانترنت فى مصر، وكان من إسهاماته أيضا، انشاء القرية التكنولوجية بالمعادى.

واستطرد فؤاد، أن القرية التكنولجية بالمعادى، ساهمت فى تطوير وزيادة تصدير خدمات تكنولو جيا الاتصالات والمعلومات للخارج، وذلك من خلال شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية والعلمية المتخصصة فى تصدير الخدمات التكنولجية بنظام التعهيد، وتصدير الخدمات بكافة انواعها لعملاء الشركات الأجنبية والمحلية حول العالم من مصر.

وتابع: "أنه بناء على تلك الإسهامات البارزة للدكتور طارق كامل، فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديرا لجهده المتميز وتفانيه وإخلاصه فى أداء واجبه المهنى تجاه وطنه بما أن مصر لا تنسى أبناءها المخلصين، طالبا، إطلاق إسمه على القرية التكنولجية بالمعادى تخليدا لذكراه ودوره الوطنى".