أخبار مصر | إقبال كثيف للمهندسين على شراء 185 وحدة سكنية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال كثيف للمهندسين على شراء 185 وحدة سكنية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الساعات الأولى لإجراء قرعة إسكان العبور اليوم السبت، إقبال كبير كثيف المهندسين، لبيع عدد 185 وحده سكنية.

وكانت أعلنت نقابة المهندسين، عن طرح وحدات سكنية بإسكان النقابة بالمناطق: (التجمع الخامس – العبور – 6 أكتوبر – العاشر من رمضان) وذلك وفقًا للشروط الآتية:

_ إسكان العبور بالحى التاسع (بجوار مبنى جامعة عين شمس)

متوسط سعر المتر 5400 جنيه

سداد 40% مقدم حجز وتسهيلات فى السداد تصل إلى 4 سنوات بدون فوائد

مساحات متميزة تبدأ من 122 مترًا وحتى 235 مترًا

تسليم الوحدات فورى بمجرد سداد المقدم.

وننشر خطوات التقديم:

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1_ على المهندس المتقدم للقرعة التوجه إلى المكان المخصص للحاسب الآلى لتسجيل البيانات ومراجعة إيصال سداد مبلغ جدية دخول القرعة (50 ألف جنيه)، والحصول على كارت دخول القرعة.

2_ يتم الدخول إلى مكان إجراء القرعة (قاعة المسرح) وإبداع الكارت المعد للقرعة عند طلبه بالصندوق.

3_ تقوم اللجنة الخاصة بالقرعة باستلام الصندوق والبدء فى الإجراءات

4_ تتم عملية السحب على الكروت المتواجدة بالصندوق من خلال لجنة إدارة القرعة ويقوم المهندس الفائز باختيار الوحدة التى يرغب بها.

5_ بعد الانتهاء من الاختيار يتوجه المهندس الفائز مرة أخرى لإدارة الحاسب الآلى والحصول على أمر توريد باقى المقدم 40% ويتم سداد بحد أقصى 45 يوما من تاريخ القرعة.

6_ يحصل المهندس بعداد سداد كامل المقدم على خطاب تخصيص بالوحدة به كافة بيانات الوحدة.

7_ يتم سداد 50% من الأقساط بعد 3 شهور من تاريخ القرعة كأقساط شهرية متساوية.

8_ سداد نسبة 10% الدفعة بعد عام من تاريخ جلسة القرعة.