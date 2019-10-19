أخبار مصر | برلمانية تتقدم بأول مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية تتقدم بأول مشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقدمت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتنظيم العمالة المنزلية "الخادمات"، تمهيدًا لإحالته إلى اللجان النوعية وبدء مناقشته.

وحظر مشروع القانون، أن يكلف صاحب العمل عامل الخدمة المنزلية بعمل غير المتفق عليه في العقد، أو بالعمل لدى الغير، ونص على أن علاقة العمل بين عامل الخدمة المنزلية وصاحب العمل تتم من خلال عقد مكتوب، كما استحدث لجنة بوزارة التضامن الاجتماعي للإشراف على تنفيذ العقود.

كما تطرق المشروع إلى شروط العقد والمهام الملزم بها العاملات بالمنازل وحقوقهن والتزامات صاحب العمل، وتطرق مشروع القانون، إلى آلية ترك العمل، وأقر مكافأة نهاية خدمة قيمتها أجر شهر إن أمضى عامل المنزل في خدمة صاحب العمل أربع سنوات متتالية، وحدد القانون العقوبات الموقعة على صاحب العمل الذي يخالف مواده، والتي تصل إلى الغرامة والحبس في بعض مخالفاته.

