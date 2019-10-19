شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالغفار» يفتتح مؤتمر «العلاج الطبيعي» بـ«الدلتا» بعنوان «حياة صحية.. بيئة آمنة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمى، السبت، فعاليات المؤتمر العلمي البحثي الدولي، الذي تنظمه كلية العلاج الطبيعى بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا خلال الفترة من ١٩ إلى ٢٠ أكتوبر الجاري، تحت عنوان «حياة صحية.. بيئة آمنة».

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد ربيع، رئيس مجلس أمناء الجامعة، والدكتور يحيى المشد، رئيس الجامعة، والدكتورة هالة قاسم، عميد كلية العلاج الطبيعي، وبمشاركة ١٣ دولة عربية وأجنبية، وأكثر من ٢٥ خبير أجنبي بهدف نقل الخبرات، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بكلية العلاج الطبيعى بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وعدد من طلاب الكلية، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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وخلال فعاليات المؤتمر أكد الوزير على أهمية عقد المؤتمرات العلمية والبحثية الدولية التي تمكن من الاستفادة من الخبرات الدولية مما يساهم في إثراء الحياة العلمية والبحثية في مصر. وأشاد باختيار عنوان المؤتمر «حياة صحية.. بيئة آمنة»، مشيرا إلى أن جزء كبير من موضوعات المؤتمر تركز على الحياة الصحية للمجتمع المصرى.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر عقد «عبدالغفار» مؤتمرًا صحفيًا على أهمية دور خريجي كليات العلاج الطبيعي في مصر، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية القومية لاحتياجات سوق العمل تؤكد على أن وظيفة أخصائي العلاج الطبيعي من الوظائف الهامة المطلوبة داخل مصر وخارجها، موضحًا أنها من الوظائف القائمة خلال الفترة الزمنية القادمة، التي لن تختفي بخلاف عدد من الوظائف الأخرى. وأشار إلى أهمية عقد الاتفاقيات وشراكات التوأمة بين الجامعات الخاصة والجامعات الدولية، بهدف الاستفادة من الخبرات الدولية وتطوير العملية التعليمية والبحثية بتلك الجامعات.

ومن جانبه أشار «ربيع» إلى أهمية ربط البحث العلمى بالصناعة وتوظيفه لخدمة خطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، وتوجيه الأبحاث العلمية في كافة الجهات البحثية التابعة لها لخدمة الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار.