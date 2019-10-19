شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف بـ"الدستورية": مبدأ سيادة القانون يؤسس للفرص المتكافئة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الأوقاف، إن الجماعات المتطرفة حاولت التأسيس لفكرة عزل الدين عن القانون وذلك لتخريب الدولة.

وأوضح خلال كلمته فى الاحتفالية التى تنظمها المحكمة بمناسبة باليوبيل الذهبى لمرور 50 عاما على نشأة القضاء الدستورية، أن الدين والقانون لا يتناقضان وان الفكر الصحيح يتضمن التأسيس لقيام دولة على أساس مبدأ سيادة القانون الذى يؤسس للفرص المتكافئة للمواطنين دون تميز على اساس الجنس أو النوع أو العرق.

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وأضاف أن القانون يدفع الانسان للعمل ومكافحة الفساد والتخريب واثارة الفتن على عكس ما ترغب فيه الجماعات المتطرفة.

ولفت إلى أنه لا يمكن لأى دولة أن تقوم دون عدالة شاملة أو إنفاذ القانون باعتبار أن تعريف الدول فى العصر الحديث يتضمن مكونات الدولة من أرض وشعب ونظام حاكم قائم على العدل.