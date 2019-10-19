شكرا لقرائتكم خبر عن حماية المستهلك يحرر 98 مخالفة بسبب وجود سلع غير صالحة للاستهلاك ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن جهاز حماية المستهلك بمحافظة بنى سويف بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية والجهات المعنية من الصحة ومباحث التموين والبيئة والطب البيطرى والتنسيق مع إدارات التفتيش والمتابعة بديوان المحافظة عدة حملات متنوعة على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من عدم التلاعب بأسعار السلع المقدمة للمواطنين ومكافحة الغش التجاري وضبط المخالفين و لضمان جودة وسلامة المنتجات المعروضة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين .

وقامت اللجنة بعمل حملات شملت معظم مراكز المحافظة "بندر بني سويف ومركز بني سويف ومركز ناصر ومركز إهناسيا ومركز الواسطى" وأسفرت عن تحرير 98 محضر متنوع منهم 36 محاضرا لعدم الإعلان عن الأسعار و4 محاضر لحيازة سلع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الأدمى ومحاضر لمخابز خاصة بعدم نظافة أدوات العجين وذبح خارج المجزر وعدم تغطية اللحوم بالشاش ومنشآت بدون ترخيص، بجانب محاضر لعدم توافر الاشتراطات الصحية بأماكن تداول وبيع السلع الغذائية ومحاضر لسلع مجهولة المصدر وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين .

كان اللواء راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك قد وجه رساله للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وتقديم السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر المستهلك مؤكدًا أن القانون سيطبق على كل المخالفين وأن الجهاز يستقبل شكاوى المواطنين عبر آليات التواصل المختلفة من خلال الخط الساخن 19588 أو من خلال رقم الواتس آب "المواطن رقيب" 01281661880 أو الموقع الإلكترونى للجهاز www.cpa.gov.eg أو عبر التطبيق الإلكترونى المتاح على متجر الهواتف الذكية.