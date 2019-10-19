شكرا لقرائتكم خبر عن الرى تنظم جلسة حول" استخدام موارد المياه غير التقليدية في ظل الندرة المائية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستهل وزارة الموارد المائية والرى يومها الختامى فى أسبوع القاهرة للمياه المقرر انطلاقه غدا الأحد ولمدة أسبوع بعقد جلسة عامة تحت شعار "استخدام موارد المياه غير التقليدية فى ظل الندرة المائية" للتأكيد على أهمية المضى قدمًا فى تعزيز آليات الاستفادة من موارد المياه غير التقليدية فى ظل الندرة المائية، وعدم قدرة إمدادات المياه الطبيعية على تلبية الطلب المتزايد على المياه لمختلف القطاعات فى العديد من الدول فى جميع أنحاء المنطقة.

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وتؤكد الدراسات إلى أن هناك حاجة ماسة إلى موارد المياه غير التقليدية، وفى مقدمتها إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة وتحلية المياه، كما يتطلب الأمر دراسة التأثيرات البيئية والصحية والطاقة المستخدمة وغيرها من التأثيرات بعناية أثناء تحديد هذه الموارد.

وفى هذا الشأن، يمكن لموارد المياه غير التقليدية أن توفر إمكانات كبيرة ولكنها تواجه العديد من التحديات. حيث أن اختيار الموارد غير التقليدية، يتطلب تخطيطًا وتنظيمًا أفضل، علاوة على توظيف الاستثمارات والمراقبة الجيدة وبناء القدرات الإدارية وتخفيف الآثار السلبية الناتجة، إلى جانب التأكيد على ضرورة الربط بين التوجه الجاد نحو الخيارات غير التقليدية، وعملية إدارة الطلب على المياه، كما أنه لابد من دعم الإدارة المتكاملة للمياه بالمناطق الحضرية.