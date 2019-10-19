شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق احتفالية الدستورية باليوبيل الذهبى للمحكمة بآيات من القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انطلقت منذ قليل، احتفالية المحكمة الدستورية العليا، التى تنظمها اليوم بمناسبة اليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى فى مصر، ومرور 50 عاما على إنشاء المحكمة، بمشاركة أكثر من 50 رئيس محكمة دستورية على مستوى العالم.

ويشارك فى الاحتفالية عدد كبير من خبراء القضاء، والقانون الدستورى، بجانب شخصيات عامة، وقضائية، وتنفيذية، منهم وزير العدل، ووزير الأوقاف، ووزير النقل، ووزيرة الهجرة، ووزير شئون مجلس النواب.

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كما حضر كل من المستشار هشام بدوى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، والمستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى القضاة.

بدأت الاحفالية بآيات من الذكر الحكيم، تلاها كلمة افتتاحية من رئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار سعيد مرعى، الذى شرح خلالها أهمية القضاء الدستورى فى حماية وصون الحقوق والحريات.

وكانت المحكمة الدستورية العليا وجهت دعوتها لأكثر من 100 رئيس محكمة دستوريا وعليا على مستوى العالم، وذلك فى إطار التعاون وتبادل الخبرات فى مجال القضاء الدستورى.