صور.. "يد تحمل السلاح وأخرى تنقذ المرضى".. رجال الشرطة يتبرعون بدمائهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت مديريتى أمن "أسيوط، والأقصر" بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية حملات للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بإدارات قوات الأمن بأسيوط والأقصر. جاء ذلك فى إطار الدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية، وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعى، من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، والمشاركة الفعالة مع كافة مؤسسات المجتمع، لتوطيد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين ولاسيما المساهمة فى رعاية المرضى. Advertisements

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