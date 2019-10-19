شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يوجه بتوطين صناعة النقل فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة الإنتاج الحربى فى تلبية احتياجات القوات المسلحة من المعدات العسكرية، من خلال ما تمتلكه شركات الإنتاج الحربى من قدرات تصنيعية متنوعة رفيعة المستوى، فضلًا عن استغلال الفائض من تلك الطاقات الإنتاجية فى المساهمة فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وتصنيع متطلبات السوق من أجهزة ومعدات بجودة عالية وبأسعار منافسة بما يخدم ويطور الاقتصاد ويعود بالنفع على المواطن المصري.

وفى ذلك الإطار، عرض وزير الإنتاج الحربى نتائج زيارته للصين والتى تضمنت التوقيع على اتفاقية شراكة مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية فى مصر، بهدف التصنيع الكامل لتلك السيارات ونقل التكنولوجيا الخاصة بها إلى مصر، وكذا نتائج زيارته لدولتى الإمارات وبيلاروسيا، والتى هدفت لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك فى العديد من المجالات.

ووجه الرئيس خلال الاجتماع بمواصلة الجهود لتوطين صناعة النقل فى مصر بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، وتعميق الإنتاج المحلى، من خلال التحول من التجميع إلى التصنيع، مشددًا فى هذا الإطار على الالتزام بالمواصفات الفنية والتكنولوجيات الحديثة فى التصنيع، ونقلها إلى مصر، لتعظيم الفائدة التى تعود على الاقتصاد والصناعة المصرية.

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وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الإنتاج الحربى أوضح خلال الاجتماع أن اتفاقية الشراكة التى تم توقيعها مع الصين للتصنيع المشترك للسيارات الكهربائية فى مصر تتضمن التصنيع المشترك لعدد 2000 أوتوبيس خلال 4 سنوات، على أن تتبعها مراحل أخرى للتصنيع المشترك لأنواع أخرى من السيارات الكهربائية بالاشتراك مع مصنع 200 الحربى، موضحًا أن المرحلة الثانية ستكون للأوتوبيسات الضخمة التى تبلغ سعتها 180 راكبًا.

كما تم كذلك التباحث مع الجانب الصينى حول إقامة مشروع لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، وذلك فى إطار السياسة التى تنتهجها وزارة الإنتاج الحربى للتواصل مع الشركات العالمية لنقل أحدث التكنولوجيات على مستوى العالم، ومنها تكنولوجيا تصنيع ألواح الطاقة الشمسية، حيث تم الاتفاق على سرعة اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المشروع فى مصر.

وعرض وزير الدولة للإنتاج الحربى نتائج زيارته إلى دولة بيلاروسيا لمناقشة مستجدات التعاون القائم بين الجانبين فى مجالات متعددة، منها إنتاج المعدات الزراعية والشاحنات وتصنيع الجرارات ومحركات الديزل والمعدات الثقيلة الخاصة برصف الطرق وأعمال الإنشاءات.

كما تضمنت زيارة وزير الإنتاج الحربى لدولة الإمارات زيارة مجمع "توازن" الصناعى بمدينة أبو ظبى، للتعرف على الإمكانيات الفنية والتكنولوجية المتطورة المتوفرة فى ذلك المجمع الصناعى، حيث تم خلال الزيارة بحث أوجه التعاون المختلفة بين الشركات العاملة فى المجمع الإماراتى وشركات الإنتاج الحربى فى مصر، وكذا التعرف على أحدث نظم التصنيع والتكنولوجيات المستخدمة فى مجال الصناعات الدفاعية والصناعات المكملة لها.