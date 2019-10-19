شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إصابات جديدة بـ«تسمم الفسيخ» ترفع الحصيلة الإجمالية لـ87 حالة في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم في جامعة الإسكندرية، ارتفاع عدد الحالات المصابة بتسمم الفسيخ إلى 87 حالة، تتراوح أعمارهم ما بين 3 سنوات و55 عامًا، قادمين من محافظات البحيرة وكفر الشيخ والإسكندرية بعد وصول 6 حالات جديدة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات العلاجية والوقائية حيالهم من قبل أطباء متخصصون في مراكز السموم بالمستشفيات الجامعية.

وقالت «غانم»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إنه تم التعامل الطبي مع جميع الحالات فور وصولها إلى المركز بواسطة الأطباء المتخصصين، فيما تم احتجاز 3 حالات بالمركز لتلقي العلاج دون احتجاز أي حالات بالعناية المركزية، فضلا عن خروج باقي الحالات بعد تلقي الإسعافات والعلاج اللازم ما ساهم في تحسن حالتهم وتماثلهم للشفاء تمامًا.

وأشارت إلى أنه تم تجريع المصابين 49 أمبول «البتيوليزم»- الترياق المصرح به من وزارة الصحة لانقاذ المصاب بتسمم الفسيخ من الموت بتكلفة 4 ملايين و900 الف جنيه خلال الفترة التي استقبل فيها المركز مصابين بتسمم فسيخ فيما تبقى أمبولين فقط كرصيد في المركز .