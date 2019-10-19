شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة تنعى الفنانة ميار سيد صابر: رحلت إحدى ملائكة الأرض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، وجميع القطاعات، الفنانة ميار سيد صابر، إحدى بطلات مسرح الشمس لذوى القدرات الخاصة. وقالت «عبدالدايم» بتأثر شديد إن الراحلة إحدى ملائكة الأرض التي منحت موهبة فنية لم تتح لها الأقدار الفرصة الكاملة للتعبير عن ذاتها. يشار إلى أن الراحلة ميار قامت ببطولة عرض أنتيكا الذي بدأ به مسرح الشمس لذوى القدرات الخاصة نشاطه الفنى، وجسد قصة حياتها، موجها رسالة تؤكد أن أصحاب الهمم جزء من نسيج المجتمع.

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