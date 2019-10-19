شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي عن «الدستورية» في يوبيلها الذهبي: تغلبت على التحديات لإعلاء مبادئ العدالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت: «بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري؛ أؤكد فخري وجميع المصريين بالمحكمة الدستورية العليا، وما تتمتع به من خبرة وتقاليد قضائية راسخة أسست منذ عقود طويلة».

وأضاف السيسي، في حسابه على «تويتر»: «نجحت خلالها في التغلب على العديد من التحديات التي واجهتها على مدار السنوات الماضية لإعلاء مبادئ العدالة وما تمثله من حصن لحماية الحقوق والحريات».