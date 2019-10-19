شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الاستثمار تتفق مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة على دعم القطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بالمهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولى في واشنطن.

وبحث الجانبان التعاون في مجال تنمية التجارة في المنطقة العربية والأفريقية، من خلال برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، في ظل توافق البرنامج مع استراتيجية مصر في فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق الأفريقية، وتعزيزاً للدور المصري عربياً وأفريقياً لاسيما في ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأكدت «نصر» أهمية تنوع مجالات التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن مصر شريكة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في برنامج الجسور العربية الأفريقية، في ظل الحرص على ضخ استثمارات أكبر لتمويل القطاع الخاص، مشيرة إلى أنه تم الوصول إلى 21.6 مليار دولار من خلال محفظة التعاون مع البنك الاسلامى للتنمية، منهم 10 مليارات دولار مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

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ودعت الوزيرة المهندس هانى سنبل إلى المشاركة في منتدى أفريقيا 2019 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال الفترة من 22 إلى 23 نوفمبر 2019 في العاصمة الإدارية الجديدة، ويشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء من قارة أفريقيا، إضافة إلى عدد من المستثمرين ورجال الأعمال من كافة أنحاء العالم.

من جهته، أكد المهندس هانى سالم سنبل، أن المؤسسة تعتزم تنويع القطاعات المستفيدة من التمويلات التي تقدمها المؤسسة لمصر وعدم اقتصارها فقط على البترول والتموين، مشيرا إلى أنه سيزور مصر في ديسمبر المقبل للاتفاق على الخطة المستقبلية للمؤسسة مع مصر لعام 2020، مؤكدا حرص المؤسسة على زيادة دعمها للبرنامج الاقتصادى للحكومة المصرية، في ظل العلاقة الاستراتيجية مع مصر والتى أسفرت عن النجاح في توقيع خمس اتفاقيات إطارية بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

وأوضح أن الشركات المصرية هي من أكبر المستفيدين من برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، بمشاركة 15 شركة مصرية في منتدى المصدرين والمستوردين في المواد الصيدلية، وكان لها النصيب الأوفر من التعاملات والفرص التجارية في الأسواق الأفريقية التي أتاحها البرنامج عبر لقاءات المصدرين والمستوردين العرب والأفارقة في مجالي الصيدلة والمنتجات الغذائية والتي قُدّر حجمها بحوالي 180 مليون دولار.

وعقب ذلك، التقت الوزيرة، حمد المرزوق، رئيس مجلس بيت التمويل الكويتي، والذى يستثمر في عدة شركات في مصر في مجالات الكيماويات والإعلام، حيث أشاد بالإجراءات التي اتخذتها مصر لتحسين مناخ الاستثمار، معربا عن اعتزامه التوسع في استثماراته في مصر خلال الفترة المقبلة.