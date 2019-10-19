شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوفد مندوبين للتعزية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كلا من العميد شادي حسن محمد عبدالسلام حلمي، للتعزية في وفاة المرحوم اللواء مهندس متقاعد بهي الدين عبدالحميد مرتجي، والعميد عقيل عبدالباسط حافظ كساب، للتعزية في وفاة المرحوم لواء شرطة حسين محمود فؤاد السيد، وإبلاغ أُسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يوفد مندوبين للتعزية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.