شكرا لقرائتكم خبر عن 12 من أبطال تحدي القراءة العربي يواصلون المنافسة على اللقب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أم النصر مامين، بطلة تحدي القراءة العربي في موريتانيا، خلال الحلقة الرابعة من برنامج تحدي القراءة العربي إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية من البقاء في المنافسات النصف نهائية رافعة آمالها بالمنافسة على اللقب، بعد أن تغلبت على كل من المصرية رنيم سمير حمودة، والبحرينية بشرى عبدالمجيد أسيري، والسعودي فهد شجاع الحابوط، والمصرية الشيماء على بسيوني، الذين غادروا المسابقة في حين تمكن 12 بطلاً وبطلة في العبور إلى المرحلة التالية من التصفيات النهائية سعياً وراء تتويج أحدهم باللقب على مستوى الوطن العربي.

ووفقا لبيان تلقت «المصري اليوم» نسخة منه شهدت الجولة الرابعة، منافسات حامية بين الأبطال الثمانية الذين كانوا قد دخلوا في دائرة الخطر في الحلقتين الثانية والثالثة، وجرى في الحلقة إجراء تحديات بين المتسابقين تقيس لجنة التحكيم من خلالها وعلى أسس علمية دقيقة تربوياً ومعرفياً مستواهم المعرفي والثقافي وقدرتهم على التعبير عن أفكارهم بطريقة جذابة وبلغة عربية سليمة.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في تعليق له للمبادرة أن تحدي القراءة العربي يرسخ مكانته عاماً بعد عام باعتباره واحداً من أهم المشاريع الثقافية والمعرفية في العالم العربي، إذ يهدف إلى زيادة الوعي بأهمية القراءة لدى الطلاب، وتنمية مهارات التعلم الذاتي والتفكير التحليلي النقدي، وتحسين مهارات اللغة العربية، وزيادة القدرة على استخدامها في التعبير بطلاقة عن آراء وأفكار الطلبة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي الثقافي لدى النشء منذ صغرهم وتوسيع آفاق تفكيرهم.

وقال إن المكانة التي وصل إليها تحدي القراءة العربي في صدارة المشهد الثقافي والمعرفي العربي تترجمه الأعداد المتزايدة للمشاركين في الدورة الرابعة الذين وصلوا إلى أكثر من 13.5 مليون طالب وطالبة من 49 دولة من العالم، وهو ما ينم عن اهتمام كبير بترسيخ أهمية القراءة على مستوى الجمهورية تماشياً مع إعلان 2019 عاماً للتعليم، واتساقاً مع فلسفة نظام التعليم الجديد الهادفة إلى حث الطلبة على تنمية مهارات التعلم الذاتي.

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واعتبر أن كل المشاركين في تحدي القراءة العربي فائزون، سواء كانوا توجوا باللقب على مستوى المدارس أو الإدارات أو المديريات التعليمية أو على مستوى الجمهورية، معرباً عن فخره واعتزازه بكل من شارك في التحدي، وكذلك بكل من يقرأ أو يواظب على القراءة باعتبارها أداة للتسلح بمعارف ومهارات المستقبل.

وأعرب الشيخ صالح عباس جمعة، وكيل الأزهر عن فخره واعتزازه بالمشاركة المميزة في تحدي القراءة العربي من جانب طلاب المعاهد الأزهرية على مستوى جمهورية مصر العربية، معتبراً أنه لا خاسر بينهم، فكل من يقرأ كتاباً هو من الفائزين بامتلاك ناصية العلم والمعرفة.

وأكد أنه بمثل هؤلاء الطلبة وأقرانهم من الوطن العربي والعالم ستكون الأمة العربية قادرة على إحياء ثقافة القراءة، تنفيذاً لما أمرنا به المولى عز وجل في القرآن الكريم.

وأضاف أن تحدي القراءة العربي نجح في تحفيز الملايين من الطلبة والطالبات العرب حول العالم على التمسك بلغتهم واتقانها والحرص على تنميتها عبر القراءة والمطالعة، كما يساهم في ترسيخ قيمة القراءة باعتبارها فعلاً حضارياً يجب التمسك به والمواظبة عليه.

أكدت منى الكندي، أمين عام تحدي القراءة العربي أن الطلبة الـ16 المشاركين في التصفيات النهائية لتحدي القراءة العربي هم أبطال بالفعل، لأنهم تفوقوا على أكثر من 13.5 مليون طالب شاركوا في الدورة الرابعة من تحدي القراءة العربي الهادف إلى ترسيخ قيم القراءة والمعرفة لدى الشباب والنشء العرب في الوطن العربي وخارجه.

وقالت: «بغض النظر عن نتائج المنافسات على لقب تحدي القراءة العربي لهذا العام والتي سيتم الإعلان عنها في الجولات المقبلة من البرنامج التليفزيوني، نحن فخورون بهؤلاء الطلبة جميعاً وواثقون من قدراتهم على بناء مستقبل بلادهم بمعارفهم وثقافتهم، وأن يكونوا قدوة لأقرانهم وأبناء جيلهم، وبما يحقق الهدف الرئيسي من وراء مبادرة تحدي القراءة العربي الساعية لنشر الاهتمام بالقراءة والثقافة باعتبارها أدوات ضرورية للباحثين عن مستقبل أفضل لأنفسهم وأوطانهم».

تحدي القراءة العربي