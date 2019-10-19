شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام الدراسة في مدارس الإسكندرية بنسبة 95% (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، انتظام الدراسة، اليوم السبت، بجميع المدارس التي تعمل بنظام الفترتين، حيث تجاوزت نسبة الحضور 95% من إجمالي الطلاب.

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جاءت تصريحات «الديب» بعد الشائعات التي أُثارت الرعب والهلع بين أولياء الأمور على مستوى الإسكندرية، خلال الأيام الماضية، على خلفية اكتشاف حالات مصابة بالحمى الشوكية أو الالتهاب السحائى في مدرسة مصطفى النجار وهو ما تم نفيه من قبل وزارة الصحة ومديرية التربية والتعليم.

وأشاد وكيل الوزارة بحرص أولياء الأمور الذين حضور مع أبنائهم إلى المدارس بكثافة ما يؤكد وجود وعي لدى الجميع، ويؤكد المسؤولية المجتمعية إلى جانب الدولة في دحض الشائعات حيث كانوا بمثابة «كلمة السر» في دعم المنظومة التعليمية.

وأكد «الديب» على التزام المعلمين بتدريس المقررات الدراسية وفق الخطة الزمنية الواردة من الوزارة للمناهج الدراسية المقررة للعام الدراسي 2019- 2020، مشيرًا إلى استمرار قوافل المتابعة التي أطلقها تعليم الإسكندرية لمتابعة سير العملية التعليمية فنيًا وإداريًا، والتي تضم عددًا كبيرًا من إدارة المتابعة وتقويم الأداء وتنسيق المتابعة والموجهين والمراحل التعليمية (رياض أطفال، ابتدائي، إعدادي، ثانوي، رسمي لغات، تعليم فني).

انتظام الدراسة فى مدارس الإسكندرية

انتظام الدراسة فى مدارس الإسكندرية

انتظام الدراسة فى مدارس الإسكندرية

انتظام الدراسة فى مدارس الإسكندرية

انتظام الدراسة فى مدارس الإسكندرية

انتظام الدراسة فى مدارس الإسكندرية

انتظام الدراسة فى مدارس الإسكندرية

انتظام الدراسة فى مدارس الإسكندرية