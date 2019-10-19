محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة المحال المقامة أسفل الكوبري الجديد بمنطقة أبوعميرة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، صباح السبت، حملة مكبرة لإزالة المحال المقامة أسفل الكوبري الجديد بمنطقة أبوعميرة ونقل أصحابها، البالغ عددهم 26، للسوق الحضارية المقامة بمنطقة المسلمية بمدينة الزقازيق، بعد أن تم الانتهاء من إنشائها وتجهيزها لاستيعابهم لممارسة أنشطتهم التجارية الخاصة بهم، حفاظًا على مصدر دخلهم، في إطار استعادة الوجه الجمالي والحضاري لمنطقة أبوعميرة بمدينة الزقازيق والقضاء على العشوائية وخلق محاور مرورية جديدة.

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وقال محافظ الشرقية إنه لن يضار أحد في لقمة عيشه، وتسعى المحافظة جاهدة لتوفير أماكن بديلة للباعة الجائلين والمفترشين الرصيف ونقلهم للأسواق الحضارية للقضاء على الازدحام والتكدس المروري بالشوارع الرئيسية، مشيرًا إلى أن نقل محال منطقة أبوعميرة ستساهم وبشكل كبير في فك الاختناقات المرورية أسفل الكوبري وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة داخل المدينة.

وأوضح محافظ الشرقية أن المحافظة جادة في استكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة والقضاء على الأسواق العشوائية، مشيرًا إلى أنه من المقرر البدء في تطوير وتجميل ورفع كفاءة منطقة أبوعميرة بمدينة الزقازيق باعتبارها تمثل منطقة حيوية هامة.

فيما أبدى المواطنون سعادتهم لتواجد المحافظ على رأس الحملة المكبرة لإزالة المحال المقامة أسفل الكوبري بمنطقة أبوعميرة والمتعدى أصحابها على حرم الطريق، ما يتسبب في تعطيل الحركة المرورية، والبدء في تطويرها وتجميلها بما يتناسب مع مكانتها داخل المدينة، حيث تعد من أهم وأقدم المناطق بها.

محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة المحلات المقامة أسفل الكوبري الجديد بمنطقة أبو عميرة

محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة المحلات المقامة أسفل الكوبري الجديد بمنطقة أبو عميرة

محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة المحلات المقامة أسفل الكوبري الجديد بمنطقة أبو عميرة

محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة المحلات المقامة أسفل الكوبري الجديد بمنطقة أبو عميرة

محافظ الشرقية يقود حملة لإزالة المحلات المقامة أسفل الكوبري الجديد بمنطقة أبو عميرة