الدستورية العليا تعرض فيلما تسجيليا بمناسبة اليوبيل الذهبى للقضاء الدستورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرضت المحكمة الدستورية العليا، فيلما تسجيليا لها خلال الاحتفالية التى نظمتها اليوم السبت، بمناسبة مرور 50 عاما على نشأة القضاء الدستورى المصرى. وتضمن الفيلم التسجيلى، ملامح من تاريخ الحكمة الدستورية العليا، في حماية الحقوق والحريات، وتتطرق الفيلم لمحاصرة المحكمة من قبل جماعة الإخوان، وشهادة المحكمة على حلف الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية عقب توليه مقاليد الحكم.

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