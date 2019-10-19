شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يصل كنيسة ليون ويبدأ جولته بالجنوب الفرنسى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، إلى كنيسة الأقباط بمدينة ليون بعدما غادر من باريس -مستقلا القطار السريع مع الوفد المرافق له.
استقبل البابا في ليون الأنبا لوقا، أسقف جنوب فرنسا والقطاع الفرنسي بسويسرا مع مئات من الشعب القبطي الذين اصطفوا في الكنيسة للقائه، إذ التقى أمس ايمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية في زيارة وصفت بالودية تجول خلالها بقصر الاليزية وتعرف على معالمه.
كان البابا تواضروس الثاني قد انطلق في زيارة رعوية الأسبوع الماضي لأوروبا بدأها بزيارة كنائس وايبراشيات شمال فرنسا على أن يعود للجمهورية الفرنسية الأسبوع الجاري، إذ ينشط في عدة لقاءات رسمية ويزور ايبراشيات جنوب فرنسا.
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