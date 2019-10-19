شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الدستورية العليا": عقيدة المحكمة تعمل وفق حماية الحقوق والحريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة أقامت قضائها على محاور تتصل حلاقتها لتقيم فى مجموعها بناء متكامل لعقيدتها تصون من خلالها الحقوق والحريات التى فى جوهرها ضمات الحرية الشخصية.

وأوضح مرعى، خلال كلمته فى الاحتفالية التى تنظمها المحكمة بمناسبة باليوبيل الذهبي لمرور 50 عاما على نشأة القضاء الدستورية، أن المحكمة أسست لفكرة القضاء الدستورى من خلال النظر لامال المجتمع باعتبارها اطارا للقيم التى احتضمها الدستور.

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واضاف رئيس المحكمة الدستورية العليا، أنه منذ بزوغ نور المحكمة الدستورية العليا وهى تعمل فى رقابة القوانين وفقا للأصول والضوابط الدستورية التى استقرت عليها الامم بحيث لا تعتدى على حق المشرع فى التشريع ولا تطلق العنان لتكبيل الحريات والحقوق.