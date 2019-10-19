شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تخصص 600 ألف جنيه لاستخراج 10 آلاف بطاقة رقم قومى للمرأة المعيلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الأوقاف أنها وافقت على صرف مبلغ 600 ألف جنيه على نفقة وزارة الأوقاف ومن المبالغ المخصصة للبر وخدمة المجتمع، لاستخراج 10 آلاف بطاقة رقم قومى للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات.

وقالت الوزارة فى بيان اليوم، إنه سيتم اختيار السيدات بترشيح من المجلس القومى للمرأة بناء على الدراسة الميدانية التى تقوم بها باحثات المجلس من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، مؤكدة أن ذلك يأتى فى ضوء رسالة الأوقاف فى خدمة المجتمع وبموجب البروتوكول المشترك بين الأوقاف والمجلس القومى للمرأة.

جدير بالذكر بأن إجمالى البطاقات التى تم استخراجها قبل ذلك من خلال البروتوكولات الموقعة مع المجلس القومى للمرأة بلغ 30 ألف بطاقة، إضافة إلى هذه العشرة آلاف، ليكون إجمالى ما تم استخراجه والموافقة عليه 40 ألف بطاقة.