شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عادل شريف: المحكمة الدستورية سعت إلى وحدة الدولة وسيادتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار الدكتور عادل شريف، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة سعت إلى حراسة وحدة الدولة وسيادتها وحماية الدستور، واضعة نصب عينها الإنسان والمواطن مرسخة لقواعد الحق والعدل والمساوة دون تمييز.

وأضاف المستشار عادل شريف خلال كلمته فى الاحتفال الذى تنظمه المحكمة الدستورية العليا بمرور 50 عاما على إنشاء القضاء الدستورى فى مصر، أن القضاة الدستوريين حراس العدالة وإسهاماتهم لها دور كبير فى تعميق مفاهيم العدالة الناجزة، متابعا: "تحية إجلال وتقدير إلى شيوخنا الكبار الذى مهدوا لنا السبيل ونبراسا لاستكمال المسيرة".

وتابع المستشار عادل شريف، لم تكن المحكمة الدستورية بمعزل عن التغييرات القضائية على الساحة الإقليمية والدولية، وكان لها دور فى تطوير المنظومة من خلال التعاون على المستوى العربى والأفريقى وصولا إلى المستوى الدولى.

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وأوضح نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن المحكمة أصبحت مقرا لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، وصارت ذلك مظلة للتجمع رفيع لرؤساء وقضاة ومجالس المحاكم الدستورية فى القارة الأفريقية، فضلا عن عقد اجتماعات واتفاقات ثنائية مع كافة الجهات من خلال التواصل العريق لتبادل الخبرات والمعارف من أجل إثراء مبادئ القضاء الدستورى.