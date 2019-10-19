شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: توصيل المياه لترعة الشيخ جابر ضمن خطة تعمير سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الموارد المائية والرى، أنه يتم ضخ المياه فى ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء، فى إطار خطة الدولة المعلنة لتعمير سيناء من خلال توفير مصادر مائية من المياه الجوفية ومن مياه البحر المحلاه وسدود حصاد الامطار والمياه المعالجة التى يتم إعادة إستخدامها

وفيما يخص مشروع ترعة الشيخ جابر أوضحت الوزارة انها ضمن مكونات مشروع تنمية شمال سيناء والذى تم بدء تنفيذه منذ عام 1996 وتقوم الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بطرح الاراضى التى يتم توصيل البنية التحتية لها في مزادات علنية للمواطنين المصريين ثم يتبع ذلك توصيل المياه الى المناطق المخصصة للمواطنين بعد الانتهاء من اعمال البنية التحتية لها.

يذكر أن وزارة الموارد المائية والرى معنية بتوصيل المياة للمناطق التى يتم الانتهاء من البنية التحتية بها ويأتى ذلك من حرصها على تعمير سيناء، وفى إطار خطة الدولة لتعمير سيناء تم حفر مجموعة من آبار المياة الجوفية وتنفيذ العديد من محطات المعالجة الضخمة للمياة وإنشاء عدد كبير من سدود حصاد الامطار في كل انحاء سيناء تشمل تنفيذ 59 سد وحاجز و19 خزان ارضى و15 بحيرة صناعية بمحافظة جنوب سيناء وذلك خلال المرحلة الأولى وجاري الانتهاء من إعداد عقود عمليات المرحلة الثانية.

كما يتم تنفيذ 8 سدود وحاجز و15 خزان ارضى بمحافظة شمال سيناء وتم الانتهاء من أعمال الحماية من أخطار السيول بإنشاء حاجز توجيه وقناة صناعية بوادي أبو طريفية لحماية مدينه نخل من أخطار السيول وتتخطى تكلفة تلك الاعمال 20مليار جنية.