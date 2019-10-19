شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عادل الشريف: المحكمة الدستورية ساهمت فى رسم العدالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة ساهمت بشكل كبير فى رسم العدالة الدستورية فى مصر، من خلال رعاية الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.
وأوضح الشريف خلال كلمته الافتتاحية فى الاحتفالية التى تنظمها بمناسبة باليوبيل الذهبي لمرور 50 عاما على نشأة القضاء الدستورية، أن المحكمة الدستورية لم تكن بعيدة عن المتغيرات القضائية والتكنولوجية، وهو ما جعلها تضع الإنسان نصب عينها دون تميز والمواطن، دون النظر لديانته، كما أنها أسست لقواعد الحق والعدل والمساواة.
كانت هذه تفاصيل خبر المستشار عادل الشريف: المحكمة الدستورية ساهمت فى رسم العدالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.