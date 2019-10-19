شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عادل الشريف: المحكمة الدستورية ساهمت فى رسم العدالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار عادل عمر الشريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة ساهمت بشكل كبير فى رسم العدالة الدستورية فى مصر، من خلال رعاية الحقوق والحريات، وترسيخ مبدأ سيادة القانون.

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وأوضح الشريف خلال كلمته الافتتاحية فى الاحتفالية التى تنظمها بمناسبة باليوبيل الذهبي لمرور 50 عاما على نشأة القضاء الدستورية، أن المحكمة الدستورية لم تكن بعيدة عن المتغيرات القضائية والتكنولوجية، وهو ما جعلها تضع الإنسان نصب عينها دون تميز والمواطن، دون النظر لديانته، كما أنها أسست لقواعد الحق والعدل والمساواة.