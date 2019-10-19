شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة فى مقدمتها اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية بالأقصر، وفيما يلى عرض لأهم الأخبار:

صور.. الأثار تعلن اكتشاف 30 تابوتا خشبيا تعود للأسرة 22 الفرعونية

أعلن الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم السبت، عن تفاصيل إكتشاف أكبر خبيئة بمنطقة جبانة العساسيف بالبر الغربى بمحافظة الأقصر، على يد رجال البعثة الآثرية المصرية، حيث أنه تم اكتشاف 30 تابوتا يعود للأسرة 22 من العصور الفرعونية، حيث تم وضعها فى مخزن بالقرب من سطح الأرض لحمايتها من السرقات.

وزيرة الداخلية اللبنانية تعلن إخلاء سبيل معظم المحتجزين بسند الإقامة

أعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن فى تغريدة عبر تويتر أنها اتصلت بالمدعى العام لدى محكمة التمييز الذى أبلغها أن معظم الذين تم احتجازهم سيتم إخلاء سبيلهم بسند إقامة، وذلك لاستكمال التحقيقات لاحقًا للتثبت من مدى توافر الأدلة المادية حول إقدامهم عمدا على ارتكاب أعمال شغب وسرقة محال وحرق الممتلكات العامة والخاصة.

شاهد فى دقيقة.. رواتب نجوم باريس سان جيرمان بالجنيه المصرى

يتصدر البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم فريق باريس سان جيرمان، قائمة اللاعبين الأعلى أجراً سنوياً داخل البياسجي حيث يحصل على 36 مليون يورو بما يعادل 645 مليون جنيه مصرى، فيما يأتى الفرنسي كيليان مبابي بالمركز الثانى وخلفه كافانى بفارق كبير عن النجم البرازيلى.

صور.. تسهيلات لكبار السن وذوى الإعاقة فى مصلحة الجوازات

واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات اللازمة والتى من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية، والتنظيمية، بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان، وصون كرامته، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة، لتقديم كافة التسهيلات لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.

صندوق الإسكان الاجتماعى: إعفاء توثيق اتفاق تمويل الوحدات من الرسوم

أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تفعيل إعفاء جميع إجراءات توثيق اتفاق التمويل بالشهر العقاري من جميع الرسوم والضرائب والمصروفات، طبقاً لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 وتعديلاته، وذلك في ضوء حرص الصندوق على تذليل جميع العقبات التى تواجه المواطنين المُستحقين ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي.

الأرصاد: غدًا طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 33 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأحد، ﻃﻘﺲ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴة، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺮارة ﻋﻠى اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴة اﻟﻐﺮﺑﻴة، واﻟﻮﺟه اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺎر ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺤﺮارة ﻋﻠى ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا ﻟﻄﻴﻒ ﻟﻴﻼ .

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نائب رئيس حكومة لبنان: الاستقالة احتمال وارد

قال نائب رئيس الحكومة اللبنانية غسان حاصبانى، إن استقالة الحكومة اللبنانية احتمال وارد، مع العلم أن وجودنا فى الحكومة أساسى، لوقف الجموح فى اتجاه واحد لكن لأمور لا تزال غير واضحة.

التعليم تشدد على متابعة الإشراف اليومى وعدم غلق المدرسة لحين خروج جميع الطلاب

بعد نسيان طالبة وغلق باب الفصل والمدرسة عليها بإحدى مدارس محافظة كفر الشيخ، شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على المدارس بضرورة تشديد الإشراف اليومى وتفعيله بشكل كبير أثناء اليوم الدراسى لضبط الدراسة وضمان سلامة الطلاب.

وزير الآثار: خبيئة العساسيف الأهم بالعصر الحديث وتجهيز قاعة لها بالمتحف المصرى

صرح وزير الآثار، اليوم السبت، عقب مؤتمر الإعلان عن تفاصيل إكتشاف خبيئة العساسيف، أن تلك الخبيئة واحدة من أهم الاكتشافات في العصر الحديث، بالعثور على 30 تابوتا منها 23 تابوتا لرجل و5 توابيت لسيدات و3 لأطفال مختلفة الأحجام، وجميعها لم تمس من قبل أو تفتح نهائياً.





إحالة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى للجنايات بقضية تهريب الآثار

أحالت النيابة العامة شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالى وأخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار "لاديسلاف أوتكر سكاكال" القنصل الفخرى السابق لدولة إيطاليا بالأقصر الهارب، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.

التعليم: 3 آلاف جنيه رسوم مقابل الخدمات للطلاب الملتحقين بمدرسة الضبعة

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفنى، فى تصريحات خاصة، إن الطالب الملتحق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية السلمية يسدد مبلغ 3 آلاف جنيه سنويا طوال فترة دراسته بالمدرسة كرسوم مقابل الخدمات الإضافية التى يحصل عليها الطالب داخل المدرسة، نظرا لكونها مدرسة داخلية يقيم فيها الطالب إقامة كاملة من مأكل ومشرب وجميع الخدمات الحياتية التى يحتاجها الطالب يتم توفيرها له.

نصر الله: لا نؤيد استقالة الحكومة.. وحل الأزمة يحتاج قرارات جريئة

أكد الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، رفضه استقالة الحكومة الحالية" وذلك فى أول تعليق له على التظاهرات التى عمت لبنان منذ الخميس الماضى.

لبنان.. الأمن يفتح عدة طرق مغلقة فى بيروت وبدء توافد المتظاهرين

تمكنت القوى الأمنية فى لبنان، من فتح معظم الطرق التى كانت مغلقة على مدى اليومين الماضيين، جراء الاحتجاجات العنيفة التى شهدتها البلاد، حيث بدأت عملية إزالة العوائق، وتنظيف آثار الحرائق والتهشيم التى تملأ شوارع العاصمة بيروت على نحو مكّن السيارات من معاودة السير فى الطرق.