شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف من المحكمة الدستورية: لا أمان للعالم بدون عدالة شاملة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الأوقاف، أنه لا يوجد أى دولة فى العالم تستطيع العيش بدون قانون، مشددا على أنه لا أمان للعالم بدون عدالة شاملة.
وأضاف الوزير خلال كلمته باحتفال المحكمة الدستورية العليا بمناسبة مرور 50 عاما على القانون الدستورى فى مصر، أن الدين والقانون لا يتناقضان، ولكن يرسخان معا أسس المواطنة المتكافئة، لافتا إلى أن الجماعات المتطرفة تصور أن هناك تناقضا بين الدين والقوانين.
وأوضح وزير الأوقاف، أن الدين والقانون يدفعان إلى العمل ومحاربة الفساد والإهمال والإرهاب، وكل مظاهر الخروج عن القانون، مشددا على ضرورة احترام دستور كل دولة وإعلاء دولة القانون، حيث لا يوجد سلطة أعلى من سلطة الدولة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الأوقاف من المحكمة الدستورية: لا أمان للعالم بدون عدالة شاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.