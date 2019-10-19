شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمع الكردستانى: انسحاب الاحتلال من شمال شرق سوريا الخيار الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت منظومة المجتمع الكردستانى، أن وقف إطلاق النار فى شمال وشرق سوريا، يجب أن يكون من أجل إنهاء وانسحاب الاحتلال وليس تكريسه.

وأصدرت الرئاسة المشتركة لمنظومة المجتمع الكردستاني بياناً كتابياً بصدد قرار وقف إطلاق النار في شمال وشرق سوريا والاتفاقية المتعلقة بهذا القرار.

وجاء في البيان “أنشأت جميع الشعوب في شمال شرق سوريا من الكرد والعرب والسريان نظامًا ديمقراطيًا حراً يُحتذى به لجميع شعوب الشرق الأوسط، نتيجة نضالهم ضد المرتزقة اللاإنسانية مثل النصرة وداعش. فاشية حزب العدالة والتنمية – حزب الحركة القومية التي تنتهج سياسة الإبادة ضد الكرد أرسلت بداية مرتزقة النصرة وداعش لمحاربة هذا الكيان، وعندما تم القضاء على تلك القوة، دخلت الفاشية التركية بنفسها”.