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وزيرة الداخلية اللبنانية تعلن إخلاء سبيل معظم المحتجزين بسند الإقامة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن فى تغريدة عبر تويتر أنها اتصلت بالمدعى العام لدى محكمة التمييز الذى أبلغها أن معظم الذين تم احتجازهم سيتم إخلاء سبيلهم بسند إقامة، وذلك لاستكمال التحقيقات لاحقًا للتثبت من مدى توافر الأدلة المادية حول إقدامهم عمدا على ارتكاب أعمال شغب وسرقة محال وحرق الممتلكات العامة والخاصة.

 

كانت القوى الأمنية فى لبنان، تمكنت من فتح معظم الطرق التى كانت مغلقة على مدى اليومين الماضيين، جراء الإحتجاجات العنيفة التى شهدتها البلاد، حيث بدأت عملية إزالة العوائق، وتنظيف آثار الحرائق والتهشيم التى تملأ شوارع العاصمة بيروت على نحو مكّن السيارات من معاودة السير فى الطرق.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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