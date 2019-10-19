التخصيص فوري.. الإسكان تعلن خطوات الحصول على أرض بالمدن الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خطوات الحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، بنظام التخصيص الفورى للمستثمرين.

وأضاف الوزير في بيان اليوم، تشمل الخطوات تأسيس شركة تتضمن النشاط الاستثمارى المطلوب "عمراني – خدمي" – استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة بالموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو مراجعة جهاز المدينة، تقديم طلب للهيئة بخصوص القطعة المطلوبة، ويكون مدعما بمستندات الشركة مع سداد الرسوم، في حالة كون قطعة الأرض غير مدرجة بالموقع الإلكتروني للهيئة يتم إدراجها بالموقع لمدة 15 يوماً للنظر في وجود تزاحم عليها من عدمه، سداد 10% من قيمة الأرض كجدية حجز واستيفاء الدراسة المالية ثم العرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر في الموافقة على التخصيص، كما يتم أيضًا سداد 15% من قيمة الأرض بعد التخصيص تمهيداً للاستلام وبدء التنفيذ، وتم شرح هذه الخطوات في فيديو تعريفي مبسط.

وأوضح الوزير، أنه سبق صدور قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى جلسته رقم 125 لسنة 2019، بشأن وضع آليات للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، بنظام التخصيص الفورى بالجنيه المصرى أو الدولار الأمريكي، وفقاً لضوابط محددة، وقد حقق هذا القرار نجاحاً كبيراً في فترة قصيرة، ولاقى استجابة واسعة من المستثمرين، مؤكداً أن هذا القرار تم اتخاذه بغرض التيسير على المستثمرين، وزيادة وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، ولا سيما مدن الجيل الرابع.

وفيما يتعلق بضوابط التخصيص الفوري لقطع الأراضي بجميع المدن الجديدة، أشار وزير الإسكان إلى أنه يتم تقديم طلب مستوفٍ مع سداد مصاريف الدراسة، وفي حالة التزاحم يتم المفاضلة بين الطلبات وفقا لما يلى (السداد بالدولار – تنفيذ المشروع فى مدة أقل – الشهرة العالمية – وأخيرا الاحتكام للقرعة)، مع شريطة استيفاء دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع، والملاءة المالية وسابقة الخبرة للشركة.