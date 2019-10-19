وزير الأوقاف يعتمد مبلغ 600 ألف جنيه لاستخراج بطاقات للسيدات الأولى بالرعاية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

وافق الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على صرف 600 ألف جنيه لاستخراج 10 آلاف بطاقة رقم قومي للسيدات الأولى بالرعاية وغير القادرات ممن يرشحهن المجلس القومي للمرأة.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها السبت، أن اختيار السيدات يتم بناء على الدراسة الميدانية التي تقوم بها باحثات المجلس القومي للمرأة من خلال التنسيق مع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية،على نفقة الوزارة، ومن المبالغ المخصصة للبر وخدمة المجتمع.

وأشارت الأوقاف، إلى أن إجمالي البطاقات التي تم استخراجها قبل ذلك من خلال البروتوكولات الموقعة مع المجلس القومي للمرأة بلغ 30 ألف بطاقة.​