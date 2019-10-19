محمد اسماعيل - القاهرة - كتبـ يوسف عفيفي: نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم السبت، قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتعات العمرانية، رقم 641 لعام 2019، بشأن اعتماد تعديل المخطط العام لقطع الأراضي أرقام ( 40 ـ 41 ـ 42) بمساحة 39.43 فدانا بالحي الخامس بمدينة الشروق المخصصة للجامعة البريطانية بمصر والصادر لها القرار الوزاري رقم 215 لعام 2005. وجاء نص القرار كالتالي:

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعديل المخطط العام للأرض المخصصة للجامعة البريطانية بالشروق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.