أخبار مصر | تعرف على مكان عرض توابيت خبيئة العساسيف بعد الكشف عنها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على مكان عرض توابيت خبيئة العساسيف بعد الكشف عنها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن مصير التوابيت التي تم العثور عليها في خبيئة جبانة العساسيف بالأقصر.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في موقع الكشف الأثري،حيث تم العثور علي 30 تابوتا منهم توابيت رجال ونساء وأطفال.

وقال العناني إن أعمال الترميم للتوابيت متواصلة الفترة المقبلة،حيث تقرر نقلها الي المتحف المصري الكبير في ميدان الرماية بالهرم.

وتابع: سيتم تخصيص قاعة للتوابيت،وستوضع فيها كلها بطريقة عرض مبهرة،بحيث يتعرف زوار المتحف علي قصة العساسيف أحد أهم المواقع الأثرية في مصر.

يذكر أن هذا الكشف يعد من أضخم وأهم الاكتشافات التي تم الأعلان عنها خلال الأعوام القليلة الماضية،حيث نجحت البعثة الآثرية التابعة لوزارة الاثار بجبانة العساسيف في كشف النقاب عن خبيئة ضخمة لتوابيت ادمية ملونة

والتوابيت في حالة متميزة من الحفظ والألوان والنقوش كاملة و لا زالوا مغلقين،وتم الكشف عنهم بالوضع الذي تركهم عليه المصري القديم،حيث تم العثور عليهم مجمعين في خبيئة في مستويين الواحد فوق الآخر.

وبدأت القصة الأحد 13 أكتوبر عندما علمت الخليج 365 من خلال مصادر خاصة لها بوزارة الآثار عن العثور على 8 توابيت أثرية في منطقة جبانة العساسيف وأكد المصدر على أن الأمر سيكون بداية لكشف أثري ضخم.

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وزير الأثار والأمين العام في الأقصر

وفور إبلاغ وزير الأثار الدكتور خالد العناني سافر إلى الأقصر مرة أخرى حيث غادرها الجمعة الماضية بعد الإعلان عن كشف أثري في وادي القرود بالبر الغربي، ورافق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الوزير في رحلته لمعاينة بدايات المشف الجديد.

ارتفاع عدد التوابيت المكتشفة

علمت الخليج 365 أنه باستمرار البحث ارتفع عدد التوابيت المكتشفة حتى مساء الاثنين إلى ما يقرب من 14 تابوتًا منها توابيت مذهبة، وهو الأمر الذي دفع وزارة الأثار لإعلان حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه التوابيت كما يليق بها.

مؤتمر صحفي واستعدادات خاصة

وأعلن وزير الأثار عن إنعقاد مؤتمرًا صحفيًا بجبانة العساسيف للإعلان عن هذا الكشف الضخم، وتم استدعاء جميع المرممين بالأقصر للعناية بالتوابيت المستخرجة وذلك وفق أحدث المعايير المتبعة في الترميم حسبما أفاد المصدر الخاص للفجر.

ارتفاع عدد التوابيت إلى 26 تابوتًا

وفي صباح اليوم الثلاثاء توالت بيانات وزارة الأثار تفيد أن عدد التوابيت تجاوز الـ 20 تابوتًا مع صور من داخل الموقع، واستطاعت الخليج 365 أن تصل للرقم المحدد المكتشف حتى الآن من التوابيت وهي 26 تابوتًا أثريًا منها توابيت مذهبة.