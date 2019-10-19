أخبار مصر | تأخر إجراءات صرف مكافآت أبناء الصحفيين المتفوقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأخر إجراءات صرف مكافآت أبناء الصحفيين المتفوقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال هشام يونس أمين صندوق نقابة الصحفيين، إن الإدارة المالية بالنقابة لم تتمكن من إنهاء إجراءات استخراج شهادات الادخار لأبناء الصحفيين المتفوقين، وفقًا لقرار مجلس النقابة، موضحًا أن وصول البيانات الشخصية للأبناء في وقت متأخر، أدى إلى عدم التمكن من إنهاء الإجراءات الإدارية مع البنك.

وأضاف في تصريحات صحفية، أنه سيتم صرف القيمة النقدية المقررة لشهادات الادخار من خزينة النقابة، بداية من صباح اليوم السبت، وحتى مساء اليوم ذاته، قبل انطلاق حفل تكريم أبناء الصحفيين المتفوقين.

وأكد أمين صندوق نقابة الصحفيين، أن العمل سيمتد في الخزينة حتى مساء اليوم، وبعد انتهاء ساعات العمل الرسمية بالنقابة، ليتمكن جميع الزملاء من صرف مستحقاتهم، وذلك تجنبًا للزحام حيث يبلغ عدد المكرمين نحو ٢٠٠ متفوق من أبناء الصحفيين.

وتنظم نقابة الصحفيين، احتفالية كبرى مساء اليوم، لتكريم أبناء الزملاء المتفوقين في مراحل الدراسة المختلفة.

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وكان قد أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، إن حفل تكريم المتفوقين من أبناء الزميلات والزملاء المتفوقين، سيُقام في السادسة من مساء اليوم السبت ١٩ أكتوبر بمسرح نقابة الصحفيين.

وقال "عبدالمجيد" او ن برنامج الحفل يتضمن عرضًا مسرحيًا، سيكون مفاجأة للحضور، بما يحويه من إبداع لمجموعة أطفال موهوبين، وما يحمله العمل من رسائل ومضامين إيجابية، عبر أداء ممتع للمشاهدين.

وأضاف أنه بجانب شهادات التقدير، التي ستقدم للأبناء، لتحفيزهم على مواصلة التقدم والنجاح، فإن الهيئة العامة للكتاب، ستقدم هدايا للمكرمين تتمثل في عدد من إصداراتها، التي تُناسب كل مرحلة عمرية.

ودعا "عبدالمجيد" جموع الصحفيين، للمشاركة في الحفل، الذي يُنظم للمرة الأولى، متمنيًا النجاح للموسم الأول، وأن يتحول إلى تقليد دائم يُنظم كل عام، عبر لجنة الرعاية الاجتماعية، بما يعمق أواصر الترابط بين أسر الزملاء الصحفيين، ويدفع الأبناء للتنافس على أعلى الدرجات، في المراحل الدراسية المختلفة.