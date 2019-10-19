أخبار مصر | اليوم.. 'الصحفيين' تنظم حفل تكريم أبناء المتفوقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. 'الصحفيين' تنظم حفل تكريم أبناء المتفوقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم نقابة الصحفيين، احتفالية كبرى مساء اليوم، لتكريم أبناء الزملاء المتفوقين في مراحل الدراسة المختلفة.

وكان قد أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية، والرعاية الاجتماعية والصحية، إن حفل تكريم المتفوقين من أبناء الزميلات والزملاء المتفوقين، سيُقام في السادسة من مساء اليوم السبت ١٩ أكتوبر بمسرح نقابة الصحفيين.

وقال "عبدالمجيد" او ن برنامج الحفل يتضمن عرضًا مسرحيًا، سيكون مفاجأة للحضور، بما يحويه من إبداع لمجموعة أطفال موهوبين، وما يحمله العمل من رسائل ومضامين إيجابية، عبر أداء ممتع للمشاهدين.

وأضاف أنه بجانب شهادات التقدير، التي ستقدم للأبناء، لتحفيزهم على مواصلة التقدم والنجاح، فإن الهيئة العامة للكتاب، ستقدم هدايا للمكرمين تتمثل في عدد من إصداراتها، التي تُناسب كل مرحلة عمرية.

ودعا "عبدالمجيد" جموع الصحفيين، للمشاركة في الحفل، الذي يُنظم للمرة الأولى، متمنيًا النجاح للموسم الأول، وأن يتحول إلى تقليد دائم يُنظم كل عام، عبر لجنة الرعاية الاجتماعية، بما يعمق أواصر الترابط بين أسر الزملاء الصحفيين، ويدفع الأبناء للتنافس على أعلى الدرجات، في المراحل الدراسية المختلفة.