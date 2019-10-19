أخبار مصر | وزيري يعلن عن كشف 30 تابوتا أثريا جديدا في "خبيئة العساسيف"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيري يعلن عن كشف 30 تابوتا أثريا جديدا في "خبيئة العساسيف" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار إنه في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي واهتمام الدولة الغير مسبوق بقطاع الأثار أهدي للعالم كشفًا أثريًا جديدًا.

وأوضح وزيري أن القصة بدأت في 17 نوفمبر 2018 حيث تم الكشف عن مقبرتين بالعساسيف لـ "ثاو ار خت اف" و"مني رع" والوصول للمدخل الرئيسي لمقبرة TT28 وتم الإعلان عن كشف تابوتين أثريين.

وفي موسم جديد أغسطس 2019 وبعد أسابيع قليلة من رفع الرديم ويوم الأحد الماضي بدأ أول ظهور لأول تابوت خشبي آدمي، وعلى عمق متر من سطح الأرض، ثم استكملت الحفائر وأظهرت المستوى الأول من التوابيت وعددها 18 تابوت أثري، ثم في المستوى الثاني عشر على 12 تابوت، ليصل العدد إلى 30 تابوت منهم توابيت رجال ونساء وأطفال.

وبدأت القصة الأحد 13 أكتوبر عندما علمت الخليج 365 من خلال مصادر خاصة لها بوزارة الآثار عن العثور على 8 توابيت أثرية في منطقة جبانة العساسيف وأكد المصدر على أن الأمر سيكون بداية لكشف أثري ضخم.

وزير الأثار والأمين العام في الأقصر

وفور إبلاغ وزير الأثار الدكتور خالد العناني سافر إلى الأقصر مرة أخرى حيث غادرها الجمعة الماضية بعد الإعلان عن كشف أثري في وادي القرود بالبر الغربي، ورافق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الوزير في رحلته لمعاينة بدايات المشف الجديد.

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ارتفاع عدد التوابيت المكتشفة

علمت الخليج 365 أنه باستمرار البحث ارتفع عدد التوابيت المكتشفة حتى مساء الاثنين إلى ما يقرب من 14 تابوتًا منها توابيت مذهبة، وهو الأمر الذي دفع وزارة الأثار لإعلان حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه التوابيت كما يليق بها.

مؤتمر صحفي واستعدادات خاصة

وأعلن وزير الأثار عن إنعقاد مؤتمرًا صحفيًا بجبانة العساسيف للإعلان عن هذا الكشف الضخم، وتم استدعاء جميع المرممين بالأقصر للعناية بالتوابيت المستخرجة وذلك وفق أحدث المعايير المتبعة في الترميم حسبما أفاد المصدر الخاص للفجر.

ارتفاع عدد التوابيت إلى 26 تابوتًا

وفي صباح اليوم الثلاثاء توالت بيانات وزارة الأثار تفيد أن عدد التوابيت تجاوز الـ 20 تابوتًا مع صور من داخل الموقع، واستطاعت الخليج 365 أن تصل للرقم المحدد المكتشف حتى الآن من التوابيت وهي 26 تابوتًا أثريًا منها توابيت مذهبة.