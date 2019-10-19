أخبار مصر | مدير آثار المتحف الكبير يكشف تفاصيل عن توابيت خبيئة العساسيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدير آثار المتحف الكبير يكشف تفاصيل عن توابيت خبيئة العساسيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الطيب عباس مدير الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، إن توابيت خبيئة العساسيف وصلت إلى 30 تابوتًا منهما تابوتين لأطفال، وأشار إلى أنها تنتمي للأسرة 22 وهو ما يقدر تقريبًا بالقرن العاشر قبل الميلاد.

وأضاف عباس أن الأبحاث على تلك التوابيت مستمرة ولن تقف إلا بعد الوصول لكامل الحقائق حولها، وأثنى على رجال وزارة الأثار الذين قاموا بمجهود جبار للوصول لذلك الكشف حسب وصفه.

وقد وصل قبل قليل الدكتور خالد العناني وزير الأثار، والدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف، وعدد كبير من الإعلاميين ومشاهير الدولة المصرية إلى مقر مؤتمر الإعلان عن الكشف المعروف إعلاميًا بـ "خبيئة العساسيف".

وكان في استقبال وزير الأثار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، والدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الأثار المصرية، والدكتور الطيب عباس رئيس الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وفريق الكشف عن توابيت خبيئة العساسيف، وفريق المرممين.

وبدأت القصة الأحد 13 أكتوبر عندما علمت الخليج 365 من خلال مصادر خاصة لها بوزارة الآثار عن العثور على 8 توابيت أثرية في منطقة جبانة العساسيف وأكد المصدر على أن الأمر سيكون بداية لكشف أثري ضخم.

وزير الأثار والأمين العام في الأقصر

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وفور إبلاغ وزير الأثار الدكتور خالد العناني سافر إلى الأقصر مرة أخرى حيث غادرها الجمعة الماضية بعد الإعلان عن كشف أثري في وادي القرود بالبر الغربي، ورافق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الوزير في رحلته لمعاينة بدايات المشف الجديد.

ارتفاع عدد التوابيت المكتشفة

علمت الخليج 365 أنه باستمرار البحث ارتفع عدد التوابيت المكتشفة حتى مساء الاثنين إلى ما يقرب من 14 تابوتًا منها توابيت مذهبة، وهو الأمر الذي دفع وزارة الأثار لإعلان حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه التوابيت كما يليق بها.

مؤتمر صحفي واستعدادات خاصة

وأعلن وزير الأثار عن إنعقاد مؤتمرًا صحفيًا بجبانة العساسيف للإعلان عن هذا الكشف الضخم، وتم استدعاء جميع المرممين بالأقصر للعناية بالتوابيت المستخرجة وذلك وفق أحدث المعايير المتبعة في الترميم حسبما أفاد المصدر الخاص للفجر.

ارتفاع عدد التوابيت إلى 26 تابوتًا

وفي صباح اليوم الثلاثاء توالت بيانات وزارة الأثار تفيد أن عدد التوابيت تجاوز الـ 20 تابوتًا مع صور من داخل الموقع، واستطاعت الخليج 365 أن تصل للرقم المحدد المكتشف حتى الآن من التوابيت وهي 26 تابوتًا أثريًا منها توابيت مذهبة.